OpenAI довела годовую выручку до $10 млрд, развивая ChatGPT

Компания OpenAI смогла довести свою годовую выручку до $10 млрд менее чем за три года с момента запуска чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Компания OpenAI смогла довести свою годовую выручку до $10 млрд менее чем за три года с момента запуска чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CNBC со ссылкой на представителя компании.

Сумма сформирована продажами платных подписок на пользовательскую версию ChatGPT, корпоративных продуктов и доступа к API - интерфейсу программирования приложений, который позволяет сторонним сервисам использовать технологии OpenAI. При этом в расчет не входят лицензионные отчисления от Microsoft и доходы от крупных разовых сделок.

В 2024 году годовую выручку OpenAI оценили в $5,5 млрд. По информации CNBC, для достижения таких темпов компания потратила около $5 млрд. По сегодняшним показателям OpenAI оценивается примерно в 30 раз дороже своей выручки. Канал также сообщает, что компания планирует довести выручку до $125 млрд к 2029 году.

По состоянию на конец марта OpenAI сообщала о 500 млн активных пользователей в неделю и 3 млн платных корпоративных клиентов.