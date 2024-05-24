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"Азерпочт” выпустил марки в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира"

"Азерпочт” выпустил марки в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира" ООО "Азерпочт", подведомственное министерству цифрового развития и транспорта, выпустило почтовые марки в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".
ИКТ
24 мая 2024 г. 16:10
Азерпочт” выпустил марки в рамках Года солидарности во имя зеленого мира

ООО "Азерпочт", подведомственное министерству цифрового развития и транспорта, выпустило почтовые марки в рамках "Года солидарности во имя зеленого мира".

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

25 декабря 2023 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2024 года “Годом солидарности во имя зеленого мира” в целях укрепления международной солидарности в глобальной борьбе с изменением климата. "Азерпочт" реализует ряд мероприятий и проектов, чтобы внести свой вклад в эту деятельность. Одним из них является выпуск в обращение стандартных почтовых марок и маркированных конвертов в нескольких номиналах с тематикой "Года солидарности во имя зеленого мира".

На марке изображены элементы альтернативной энергетики и переработки отходов, а сама марка выполнена в зеленом цвете.

Эти марки и конверты предназначены для использования при внутренних и внешних почтовых отправлениях.

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Версия на азербайджанском языке “Azərpoçt” “Yaşıl dünya naminə həmrəylik ili” çərçivəsində markalar buraxıb

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