ООО "Азерпочт" начал выпускать марки из переработанных материалов

ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта начало выпуск почтовых марок из переработанных материалов.

ООО "Азерпочт" при Министерстве цифрового развития и транспорта начало выпуск почтовых марок из переработанных материалов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, эта инновация направлена на снижение воздействия почтовых услуг на окружающую среду и продвижение экологических решений в сфере общественных услуг.

Первая выпущенная марка посвящена 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), проводимой в Азербайджане. Учитывая значимость мероприятия для страны, "Азерпочт" обеспечило полное соответствие выпущенных марок концепции и требованиям COP29 - они напечатаны на 100% переработанных материалах.

Марки выпущены тиражом 10 тыс. экземпляров в типографии Bundesdruckerei GmbH в Берлине. Переработка бумаги заняла 2,5 месяца, что демонстрирует приверженность "Азерпочт" идее COP29 и солидарность в создании экологически чистого мира. Инициатива использования переработанных материалов не только помогает сократить отходы, но и устанавливает новый стандарт для почтовых и государственных услуг в регионе.