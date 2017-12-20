Онлайн-игры в 2017-ом году обогатили казну Китая на более чем 8,2 млрд долларов

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Китайские разработчики компьютерных игр за последние 12 месяцев заработали на международном рынке около 55 млрд юаней (порядка 8,2 млрд долларов), что на 14,5% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа" со ссылкой на данные Государственной администрации по делам прессы, публикаций, радио, кино и телевидения КНР.

"Китайские производители, вне зависимости от размеров компании, стремятся к выходу за рубеж. Некоторые разработчики КНР стремятся к международной экспансии путем собственного расширения, другие стараются укрепить позиции на мировой арене путем слияний и поглощений иностранных партнеров", - прокомментировал ситуацию представитель ведомства.