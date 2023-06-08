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Обсуждены перспективы развития связи и транспорта Нахчывана

Обсуждены перспективы развития связи и транспорта Нахчывана Обсуждены перспективы развития Нахчывана в сфере связи, коммуникаций и транспорта.
ИКТ
8 июня 2023 г. 14:20
Обсуждены перспективы развития связи и транспорта Нахчывана

Обсуждены перспективы развития Нахчывана в сфере связи, коммуникаций и транспорта.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, делегация во главе с министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым в рамках визита в Нахчыванскую Автономную Республику встретилась с полномочным представителем президента Азербайджана в НАР Фуадом Наджафли и руководителями соответствующих структур Нахчывана.

На встрече обсуждались вопросы, вытекающие из утвержденной президентом Ильхамом Алиевым “Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной республики на 2023-2027 годы”. Были затронуты перспективные планы по быстрому развитию телекоммуникаций, транспорта, цифровизации, мобильной связи, почты и других сфер в Нахчыване, определены конкретные направления деятельности, создана рабочая группа по планированию, координации и анализу предстоящих работ.

В рамках визита гости возложили цветы к памятнику общенационального лидера Гейдара Алиева на главной площади города Нахчывана и затем ознакомились с музеем.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanın rabitə və nəqliyyat sahəsinin inkişafı üzrə perspektiv planlar müzakirə olunub

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