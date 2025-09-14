Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Обнаружен новый вирус, способный обходить встроенную защиту Windows

    ИКТ
    • 14 сентября, 2025
    • 06:17
    Обнаружен новый вирус, способный обходить встроенную защиту Windows

    Специалисты по кибербезопасности ESET обнаружили новый образец вредоносного программного обеспечения под названием HybridPetya, способный обходить механизм защиты UEFI Secure Boot в Windows.

    Как передает Report, об этом пишет профильное издание NotebookCheck.

    UEFI Secure Boot обычно проверяет цифровые сертификаты приложений, загружаемых с накопителя при включении компьютера, и блокирует запуск неавторизованного или вредоносного кода.

    HybridPetya определяет, используется ли на зараженном устройстве UEFI с разметкой GPT, и в случае подтверждения обходит Secure Boot. После этого вредитель изменяет, удаляет или добавляет файлы в загрузочном разделе, что позволяет заблокировать доступ к остальным данным на диске и зашифровать их.

    После активации программа отображает сообщение о шифровании файлов и требует уплаты $1000 в биткойнах. В тексте указывается адрес криптогаманца для перевода средств, а также инструкции отправить собственный адрес кошелька и сгенерированный установочный ключ на электронную почту ProtonMail для получения ключа расшифровки.

    По состоянию на 12 сентября 2025 года ESET не зафиксировала реальных атак с использованием HybridPetya. Эксперты предполагают, что образец может являться прототипом или находиться на этапе тестирования перед распространением.

    Пока неизвестно, влияет ли HybridPetya на другие операционные системы, в частности на macOS или Linux.

    шпионоское ПО вирус антивирус
    Фото
    "Windows"un daxili müdafiə sistemini keçə bilən yeni virus aşkar edilib

    Последние новости

    06:17
    Фото

    Обнаружен новый вирус, способный обходить встроенную защиту Windows

    ИКТ
    05:51

    Пентагон разрабатывает "умную" кровь для использования в боевых условиях

    Другие страны
    05:44

    В ДТП в Бейлагане погиб один человек

    Происшествия
    05:06

    WP: Призывая прекратить ввоз нефти из РФ, Трамп пытался отложить санкции

    Другие страны
    04:39

    Италия предоставит истребители для укрепления восточного фланга НАТО

    Другие страны
    04:22

    Ученые назвали расстояние до ближайшей к Земле разумной цивилизации

    Наука и образование
    03:54

    Лекорню начинает свой мандат с наихудшим рейтингом премьеров при Макроне

    Другие страны
    03:16

    Великобритания и США заключат соглашение по технологиям

    Другие страны
    02:41

    В ходе протестов в Лондоне пострадали 26 полицейских

    Другие страны
    Лента новостей