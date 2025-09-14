İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    "Windows"un daxili müdafiə sistemini keçə bilən yeni virus aşkar edilib

    İKT
    • 14 sentyabr, 2025
    • 06:50
    Windowsun daxili müdafiə sistemini keçə bilən yeni virus aşkar edilib

    "ESET" kibertəhlükəsizlik mütəxəssisləri "Windows" sistemində "UEFI Secure Boot" müdafiə mexanizmini keçə bilən "HybridPetya" adlı yeni zərərli proqram nümunəsi aşkar ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ixtisaslaşmış "NotebookCheck" nəşri məlumat yayıb.

    "UEFI Secure Boot", adətən, kompüterin işə salınması zamanı yaddaş qurğusundan yüklənən tətbiqlərin rəqəmsal sertifikatlarını yoxlayır və icazəsiz və ya zərərli kodun işə düşməsini bloklayır.

    "HybridPetya" yoluxmuş cihazda "GPT" nişanlamalı "UEFI"nin istifadə olunub-olunmadığını müəyyən edir və təsdiqləndiyi halda "Secure Boot"u keçir. Bundan sonra zərərli proqram yükləmə bölməsindəki faylları dəyişir, silir və ya əlavə edir ki, bu da diskin qalan məlumatlarına çıxışı bloklamağa və onları şifrələməyə imkan verir.

    Aktivləşdikdən sonra proqram faylların şifrələndiyini bildirən mesaj göstərir və 1000 ABŞ dolları dəyərində bitkoin ödənilməsini tələb edir. Mətnə kriptocüzdan ünvanı, vəsaitin köçürülməsi üçün təlimatlar, eləcə də şəxsi cüzdan ünvanının və yaradılmış quraşdırma açarının "ProtonMail" elektron poçtuna göndərilməsi barədə göstərişlər daxil edilir ki, açar əldə olunsun.

    2025-ci il 12 sentyabr tarixinə olan məlumata görə, "ESET" "HybridPetya"nın istifadə olunduğu real hücumları qeydə almayıb. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, bu nümunə prototip ola bilər və ya yayılmadan əvvəl sınaq mərhələsindədir.

    Hələlik məlum deyil ki, "HybridPetya" digər əməliyyat sistemlərinə, xüsusilə "macOS" və ya "Linux"a təsir göstərir, ya yox.

    ESET HybridPetya zərərli proqram
    Foto
    Обнаружен новый вирус, способный обходить встроенную защиту Windows

    Son xəbərlər

    07:20

    "Financial Times": ABŞ və Çin liderlərinin mümkün görüşü baş tutmaya bilər

    Digər ölkələr
    06:50
    Foto

    "Windows"un daxili müdafiə sistemini keçə bilən yeni virus aşkar edilib

    İKT
    06:13

    Pentaqon döyüş şəraitində istifadə üçün "ağıllı" qan yaradılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    05:43

    WP: Tramp Rusiyadan neft idxalını dayandırmağa çağıraraq sanksiyaları gecikdirməyə çalışıb

    Digər ölkələr
    05:38

    Beyləqanda yol qəzası baş verib, bir nəfər ölüb

    Hadisə
    05:11

    İtaliya NATO-nun şərq cinahının möhkəmləndirilməsi üçün qırıcılar təmin edəcək

    Digər ölkələr
    04:46

    Alimlər Yerə ən yaxın ağıllı sivilizasiyaya olan məsafəni açıqlayıblar

    Elm və təhsil
    04:19

    Lekornu vəzifəsinin icrasına sələfləri arasında ən zəif reytinqlə başlayır

    Digər ölkələr
    03:52

    "Bloomberg": Ağ Ev Kirkin qətlindən sonra təhlükəsizlik tədbirləri üçün konqresdən əlavə 58 milyon dollar tələb edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti