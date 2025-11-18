Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Обнародована ​​средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане

    ИКТ
    • 18 ноября, 2025
    • 12:18
    Обнародована ​​средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане

    Азербайджан в октябре текущего года занял 84-е место среди 156 стран по средней скорости фиксированного широкополосного интернета (со скоростью 84,82 Мбит/с), опустившись на одну позицию по сравнению с сентябрем.

    Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, это на 47% больше по сравнению с показателем прошлого года (57,62 Мбит/с).

    По этому показателю Азербайджан опередил Турцию (64,22 Мбит/с), Иран (19,88 Мбит/с), Грузию (44,03 Мбит/с), Армению (73,95 Мбит/с), Казахстан (82,47 Мбит/с) и Кыргызстан (83,87 Мбит/с).

    В прошлом месяце первое место по скорости фиксированного широкополосного интернета занял Сингапур (406,14 Мбит/с), а последнее - Сирия (3,51 Мбит/с).

    В октябре Азербайджан со скоростью 79,94 Мбит/с занял 53-е место среди 104 стран по скорости мобильного интернета, опустившись на одну позицию по сравнению с сентябрем.

    Первое место по скорости мобильного интернета заняли ОАЭ (652,87 Мбит/с), а последнее – Боливия (13,96 Мбит/с).

    В отчетном месяце Баку по скорости фиксированного широкополосного интернета опустился на 4 позиции по сравнению с предыдущим месяцем, заняв 116-е место среди 201 города (85,02 Мбит/с).

    Рейтинг городов по скорости фиксированного широкополосного интернета возглавил чилийский город Вальпараисо (417,99 Мбит/с). Замыкает список Алеппо (2,75 Мбит/с).

    В прошлом месяце столица Азербайджана заняла 79-е место среди 150 городов по скорости мобильного интернета (101,66 Мбит/с), поднявшись на 2 позиции по сравнению с предыдущим месяцем.

    Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Абу-Даби (726,55 Мбит/с), а последнее - Ла-Пас (9,72 Мбит/с).

    скорость интернета Азербайджан Speedtest Global Index
    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıb

    Последние новости

    13:06

    Майя Битадзе: Прогресс в мирном процессе Баку и Еревана - возможность для региональной стабильности

    В регионе
    13:03

    Пограничники Беларуси и Литвы обсуждают ситуацию на границе

    Другие страны
    13:02

    Рич Аутзен: TRIPP открывает масштабные возможности для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    12:52

    Объем грузоперевозок по транспортным коридорам Азербайджана за 9 месяцев превысил 24 млн тонн

    Инфраструктура
    12:51

    Flydubai заказывает 150 самолетов Airbus, увеличивая свой флот более чем вдвое

    Другие страны
    12:37

    Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 22°

    Экология
    12:35

    Требования президента относительно азербайджанского языка будут обсуждаться в Милли Меджлисе

    Наука и образование
    12:30

    В Азербайджане за 9 месяцев 2025 года произошло более 900 ДТП

    Происшествия
    12:29

    Эксперт: Саммит в Вашингтоне стал кульминацией переговоров Баку и Еревана

    Внешняя политика
    Лента новостей