Обнародована ​​средняя скорость широкополосного интернета в Азербайджане

Азербайджан в октябре текущего года занял 84-е место среди 156 стран по средней скорости фиксированного широкополосного интернета (со скоростью 84,82 Мбит/с), опустившись на одну позицию по сравнению с сентябрем.

Как сообщает Report со ссылкой на Speedtest Global Index, это на 47% больше по сравнению с показателем прошлого года (57,62 Мбит/с).

По этому показателю Азербайджан опередил Турцию (64,22 Мбит/с), Иран (19,88 Мбит/с), Грузию (44,03 Мбит/с), Армению (73,95 Мбит/с), Казахстан (82,47 Мбит/с) и Кыргызстан (83,87 Мбит/с).

В прошлом месяце первое место по скорости фиксированного широкополосного интернета занял Сингапур (406,14 Мбит/с), а последнее - Сирия (3,51 Мбит/с).

В октябре Азербайджан со скоростью 79,94 Мбит/с занял 53-е место среди 104 стран по скорости мобильного интернета, опустившись на одну позицию по сравнению с сентябрем.

Первое место по скорости мобильного интернета заняли ОАЭ (652,87 Мбит/с), а последнее – Боливия (13,96 Мбит/с).

В отчетном месяце Баку по скорости фиксированного широкополосного интернета опустился на 4 позиции по сравнению с предыдущим месяцем, заняв 116-е место среди 201 города (85,02 Мбит/с).

Рейтинг городов по скорости фиксированного широкополосного интернета возглавил чилийский город Вальпараисо (417,99 Мбит/с). Замыкает список Алеппо (2,75 Мбит/с).

В прошлом месяце столица Азербайджана заняла 79-е место среди 150 городов по скорости мобильного интернета (101,66 Мбит/с), поднявшись на 2 позиции по сравнению с предыдущим месяцем.

Среди городов первое место по скорости мобильного интернета занял Абу-Даби (726,55 Мбит/с), а последнее - Ла-Пас (9,72 Мбит/с).