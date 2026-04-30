В Азербайджане утверждены правила реализации регуляторных пилотных проектов в цифровой сфере

Определен охват регулирующих пилотных проектов, направленных на тестовую оценку эффективности цифровых решений, применяемых государственными органами (учреждениями), а также на определение целесообразности электронных услуг на начальном этапе.

Как сообщает Report, соответствующие правила утверждены указом президента Ильхама Алиева.

- технологии "умного города" ("интернет вещей", зелёные технологии, телемедицина, интеллектуальное управление транспортом и т.д.);

- направленность осуществления регуляторных пилотных проектов на достижение как минимум одной из целей, предусмотренных пунктом 1.4 настоящих Правил; - в случае необходимости выхода за рамки существующего правового регулирования при осуществлении регуляторных пилотных проектов без вмешательства в полномочия других государственных учреждений (с учётом пункта 1.8 настоящих Правил).

Согласно документу, регуляторные пилотные проекты реализуются на основе следующих цифровых технологий: - искусственного интеллекта (машинное обучение, обработка естественного языка, анализ больших данных и др.);

- облачных и высокопроизводительных вычислительных технологий; - отраслевых прикладных решений в сферах финансов, сельского хозяйства, образования, медицины и других;

- технологий умного города (интернета вещей, зеленых технологий, телемедицины, интеллектуального управления транспортом;

- технологий, создающих у пользователей в цифровой среде ощущение реального присутствия и участия (дополненная реальность, виртуальная реальность, метавселенная и т.д.) и т.д.