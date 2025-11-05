Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    NTT: Азербайджан может стать ключевым центром региона в сфере ИИ

    ИКТ
    • 05 ноября, 2025
    • 15:25
    NTT: Азербайджан может стать ключевым центром региона в сфере ИИ

    Азербайджан обладает стратегическими возможностями для создания эффективного баланса между энергетическим сектором и передовыми технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

    Как сообщает Report, об этом заявила директор по коммерческим инновациям японской корпорации NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) Рика Накадзава на форуме StrategEast: Государство и ИТ в Евразии 2025, проходящем в Баку.

    По ее словам, несмотря на относительно небольшую территорию, Азербайджан занимает исключительно выгодное геостратегическое положение на карте мира и уже сейчас выделяется как значимый региональный центр.

    "Страна богата энергетическими ресурсами, и это ее главное преимущество. Но помимо нефти и газа активно развиваются возобновляемые и ядерные источники энергии. В период с 2023 по 2033 год в этих сферах ожидается рост примерно на 90%", - отметила Накадзава.

    Она подчеркнула, что по мере роста энергопотребления технологий ИИ Азербайджан может эффективно использовать свой энергетический потенциал, чтобы стать региональным технологическим центром.

    По словам представителя NTT, главное преимущество Азербайджана заключается в потенциале зеленой энергии и отсутствии [регуляторных] ограничений, с которыми сталкиваются развитые страны: "Это создает уникальные условия для нового этапа развития. При правильной стратегии Азербайджан способен стать ключевым региональным центром на пересечении энергетики и искусственного интеллекта".

    искусственный интеллект энергетика регион StrategEast 2025
    NTT rəsmisi: "Azərbaycan enerji və süni intellektdə tarazlıq yarada biləcək"
    NTT official: Azerbaijan to create balance in energy and artificial intelligence

    Последние новости

    16:08

    Во всех бакинских автобусах будет внедрена NFC-оплата - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    16:07

    Президент Болгарии наложил вето на закон о продаже активов "Лукойла"

    Другие страны
    16:02

    Первый в Азербайджане реципиент сердца от посмертного донора завершил стационарное лечение

    Здоровье
    16:00
    Фото

    В АУЯ состоялся показ фильма "Один пояс - один путь" о росте влияния Среднего коридора

    Инфраструктура
    15:57

    В Германии медбрату дали пожизненное за убийство 10 пациентов

    Другие страны
    15:51

    В Азербайджане увеличилось число ожидающих трансплантацию органов

    Здоровье
    15:49

    Лу Мэй: Китай готов делиться с Азербайджаном научно-техническими достижениями

    Инфраструктура
    15:48

    В Ташкенте пресекли незаконную продажу редкого лемура

    Другие страны
    15:42

    В России 32 человека, включая детей, получили ожоги глаз во время просмотра фильма

    Другие страны
    Лента новостей