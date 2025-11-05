NTT: Азербайджан может стать ключевым центром региона в сфере ИИ

Азербайджан обладает стратегическими возможностями для создания эффективного баланса между энергетическим сектором и передовыми технологиями искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявила директор по коммерческим инновациям японской корпорации NTT (Nippon Telegraph and Telephone Corporation) Рика Накадзава на форуме StrategEast: Государство и ИТ в Евразии 2025, проходящем в Баку.

По ее словам, несмотря на относительно небольшую территорию, Азербайджан занимает исключительно выгодное геостратегическое положение на карте мира и уже сейчас выделяется как значимый региональный центр.

"Страна богата энергетическими ресурсами, и это ее главное преимущество. Но помимо нефти и газа активно развиваются возобновляемые и ядерные источники энергии. В период с 2023 по 2033 год в этих сферах ожидается рост примерно на 90%", - отметила Накадзава.

Она подчеркнула, что по мере роста энергопотребления технологий ИИ Азербайджан может эффективно использовать свой энергетический потенциал, чтобы стать региональным технологическим центром.

По словам представителя NTT, главное преимущество Азербайджана заключается в потенциале зеленой энергии и отсутствии [регуляторных] ограничений, с которыми сталкиваются развитые страны: "Это создает уникальные условия для нового этапа развития. При правильной стратегии Азербайджан способен стать ключевым региональным центром на пересечении энергетики и искусственного интеллекта".