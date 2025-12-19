В Баку снесли незаконные пристройки к жилому дому, который могут признать памятником

Сотрудники Главного управления архитектуры и градостроительства города Баку провели мониторинг по улице Гасана Сеидбейли, дом 31 в Сабаильском районе.

Как сообщает Report, в ходе проверки были выявлены факты самовольного проведения пристроечных работ на внутреннем фасаде жилого здания.

Незаконные строительные работы были немедленно приостановлены в результате вмешательства сотрудников Управления. Вечером того же дня при участии сотрудников исполнительной власти района самовольно возведенные конструкции были полностью демонтированы.

Отметим, что по данному жилому дому Экспертным советом по определению недвижимых культурных ценностей выдано соответствующее заключение, в уполномоченные органы направлено представление о включении здания в Государственный список недвижимых историко-культурных памятников, находящихся под охраной государства.