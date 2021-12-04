Новый генеральный директор Twitter объявил о реорганизации компании

Генеральный директор Twitter Параг Агравал, сменивший на этом посту Джека Дорси, объявил о реорганизации компании.

Генеральный директор Twitter Параг Агравал, сменивший на этом посту Джека Дорси, объявил о реорганизации компании.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на письмо Агравала, адресованное работникам Twitter.

Этот шаг направлен на то, чтобы упорядочить деятельность компании.

По данным газеты, сотрудники отделов, отвечающих за проектирование, дизайн и разработку продуктов, будут перераспределены по трем новым направлениям - потребительское, дохода и технологий - в зависимости от того, в чем они специализировались ранее. Кроме того, в рамках изменений к концу года компанию покинут главный инженер Майкл Монтано и главный дизайнер Дэнтли Дэвис.

Как отмечает издание, Агравал объяснил свое решение о реорганизации необходимостью повысить уровень ответственности у сотрудников и достигнуть более быстрого исполнения задач, а также сделать принятие решений более четким. В Twitter уже подтвердили все изменения в структуре компании и уведомили о них федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

29 ноября основатель соцсети Twitter Джек Дорси сообщил, что прекратил исполнять обязанности генерального директора одноименной компании. Эту должность занял технический директор Параг Агравал, решение о назначении которого единогласно поддержали члены совета директоров. Дорси сохранит за собой членство в совете директоров как минимум до следующей встречи акционеров в мае 2022 года, после чего покинет компанию.