Новый генеральный директор Twitter объявил о реорганизации компании

Генеральный директор Twitter Параг Агравал, сменивший на этом посту Джека Дорси, объявил о реорганизации компании.
Как передает Report, об этом сообщила газета
Этот шаг направлен на то, чтобы упорядочить деятельность компании.
По данным газеты, сотрудники отделов, отвечающих за проектирование, дизайн и разработку продуктов, будут перераспределены по трем новым направлениям - потребительское, дохода и технологий - в зависимости от того, в чем они специализировались ранее. Кроме того, в рамках изменений к концу года компанию покинут главный инженер Майкл Монтано и главный дизайнер Дэнтли Дэвис.
Как отмечает издание, Агравал объяснил свое решение о реорганизации необходимостью повысить уровень ответственности у сотрудников и достигнуть более быстрого исполнения задач, а также сделать принятие решений более четким. В Twitter уже подтвердили все изменения в структуре компании и уведомили о них федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
29 ноября основатель соцсети Twitter Джек Дорси сообщил, что прекратил исполнять обязанности генерального директора одноименной компании. Эту должность занял технический директор Параг Агравал, решение о назначении которого единогласно поддержали члены совета директоров. Дорси сохранит за собой членство в совете директоров как минимум до следующей встречи акционеров в мае 2022 года, после чего покинет компанию.