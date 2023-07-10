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Новый азербайджанский спутник выведет на орбиту израильская компания

Новый азербайджанский спутник выведет на орбиту израильская компания Космическое агентство при Министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") приступило к реализации проекта по выведению на орбиту нового спутника с целью дистанционного наблюдения Земли.
ИКТ
10 июля 2023 г. 16:36
Новый азербайджанский спутник выведет на орбиту израильская компания

Космическое агентство при министерстве цифрового развития и транспорта ("Азеркосмос") приступило к реализации проекта по выведению на орбиту нового спутника с целью дистанционного зондирования Земли.

Как передает Report, об этом заявил председатель правления "Азеркосмоса" Самаддин Асадов.

"Это еще не значит, что новый спутник будет готов немедленно. Этот процесс занимает несколько лет. Мы предполагаем, что в 2025-2026 годах наш новый спутник будет выведен на орбиту",- отметил он.

Представитель "Азеркосмоса" добавил, что победителем тендера стала одна из израильских компаний: "В тендере приняли участие более 20 компаний из Европы, Азии и США, среди которых была выбрана лучшая по цене и качеству израильская компания, являющаяся мировым лидером в этой области. Мы раскроем название компании в заявлении, которое мы опубликуем”.

В апреле этого года единственный в Азербайджане спутник дистанционного зондирования Земли "Azersky" завершил свою миссию на один год раньше расчетного срока его эксплуатации.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın yeni peykini orbitə İsrail şirkəti çıxaracaq

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