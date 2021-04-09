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Новое приложение iTest показывает фирменный интерфейс Samsung на iPhone

Новое приложение iTest показывает фирменный интерфейс Samsung на iPhone По неофициальным данным, «превращение iPhone в Galaxy» является рекламной акцией корейской корпорации
ИКТ
9 апреля 2021 г. 14:25
Новое приложение iTest показывает фирменный интерфейс Samsung на iPhone

В интернете появилось интерактивное веб-приложение iTest, которое позволяет владельцам устройств с iOS протестировать интерфейс смартфона Samsung Galaxy.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", по неофициальным данным, «превращение iPhone в Galaxy» является рекламной акцией корейской корпорации.

Интерактивное веб-приложение iTest использует браузер Safari, чтобы сымитировать фирменный интерфейс One UI флагманских устройств Samsung. После перехода по QR-коду на iPhone появится домашний экран смартфона Galaxy с несколькими приложениями и меню настроек.

В виртуальном Samsung можно будет поменять темы оформления устройства, зайти в магазин приложений Galaxy Store, где рекламируется недоступная на iOS игра Fortnite, и меню Galaxy Wearable, где представлены «умные» часы и беспроводные наушники Samsung. Пользователь также может изучить интерфейс фотокамеры, меню вызовов и сообщений, причем знакомство с оболочкой One UI будет интерактивным.

Пользователю «поступят» звонки и «придут» сообщения, что даст возможность детально понять функционал этих стандартных Android-приложений.

Как сообщает MacRumors, приложение iTest со слоганом «Вы действительно близки к тому, чтобы попробовать себя на другой стороне» стало частью рекламной кампании Samsung в Новой Зеландии.

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