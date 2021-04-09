Новое приложение iTest показывает фирменный интерфейс Samsung на iPhone

В интернете появилось интерактивное веб-приложение iTest, которое позволяет владельцам устройств с iOS протестировать интерфейс смартфона Samsung Galaxy.
Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", по неофициальным данным, «превращение iPhone в Galaxy» является рекламной акцией корейской корпорации.
Интерактивное веб-приложение
В виртуальном Samsung можно будет поменять темы оформления устройства, зайти в магазин приложений Galaxy Store, где рекламируется недоступная на iOS игра Fortnite, и меню Galaxy Wearable, где представлены «умные» часы и беспроводные наушники Samsung. Пользователь также может изучить интерфейс фотокамеры, меню вызовов и сообщений, причем знакомство с оболочкой One UI будет интерактивным.
Пользователю «поступят» звонки и «придут» сообщения, что даст возможность детально понять функционал этих стандартных Android-приложений.
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