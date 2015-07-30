Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Финская компания Nokia представила камеру виртуальной реальности, которая позволит снимать фильмы, телепрограммы и игры в реальном времени с полным эффектом присутствия.

Как сообщает Report со ссылкой на BBC, камера OZO выглядит как сфера размером с небольшую дыню. С помощью восьми объективов и восьми отдельных микрофонов, он позволяет снимать и просматривать в реальном времени панорамную картинку.

При этом после записи картинку не нужно обрабатывать, а режиссеры смогут просмотреть итоговый фильм прямо на месте съемок. В настоящее время при создании контента видео с разных камер обрабатывают и "сшивают" в одну панораму перед тем, как использовать в шлеме виртуальной реальности.

Продукт предназначен прежде всего для профессиональных производителей контента, отмечают в Nokia.

"Мы ожидаем, что виртуальная реальность в скором будущем радикально обогатит взаимодействие людей с информацией, с развлечениями, с новостями и друг с другом. C OZO мы планируем стать центральной частью этой революции", - говорится в заявлении компании.

Розничная цена камеры пока не называется.

В 2013 году мобильный бизнес компании Nokia купила фирма Microsoft.