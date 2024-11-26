Ниджат Иманов: Фонд зарплаты в сфере ИКТ увеличился на 40% за счет льгот

В Азербайджане за счет предоставленных льгот за последний год количество работников в сфере ИКТ увеличилось на 29,1%, фонд заработной платы - на 39,7%, а оборот - на 25,6%.

В Азербайджане за счет предоставленных льгот за последний год количество работников в сфере ИКТ увеличилось на 29,1%, фонд заработной платы - на 39,7%, а оборот - на 25,6%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на мероприятии на тему "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями, его результаты" в Баку.

По его словам, с 2023 года компаниям, действующим за пределами технопарков, также предоставлен ряд налоговых льгот и преимуществ.

"Помимо этого, с 1 января прошлого года на трехлетний период ежемесячный доход работников ИКТ до 8 тыс. манатов не облагается налогом, а с 2026 года в течение 7 лет - будет облагаться налогом в размере до 5%. Также с 1 января прошлого года в течение 10 лет работникам предоставлена ​​возможность уплачивать взносы обязательного государственного социального страхования в размере четырехкратного минимального месячного заработка", - добавил Иманов.