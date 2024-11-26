О нас

Ниджат Иманов: Фонд зарплаты в сфере ИКТ увеличился на 40% за счет льгот

Ниджат Иманов: Фонд зарплаты в сфере ИКТ увеличился на 40% за счет льгот В Азербайджане за счет предоставленных льгот за последний год количество работников в сфере ИКТ увеличилось на 29,1%, фонд заработной платы - на 39,7%, а оборот - на 25,6%.
ИКТ
26 ноября 2024 г. 12:38
Ниджат Иманов: Фонд зарплаты в сфере ИКТ увеличился на 40% за счет льгот

В Азербайджане за счет предоставленных льгот за последний год количество работников в сфере ИКТ увеличилось на 29,1%, фонд заработной платы - на 39,7%, а оборот - на 25,6%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Главного управления налоговой политики Государственной налоговой службы Ниджат Иманов на мероприятии на тему "Сотрудничество с бизнес-ассоциациями и предпринимателями, его результаты" в Баку.

По его словам, с 2023 года компаниям, действующим за пределами технопарков, также предоставлен ряд налоговых льгот и преимуществ.

"Помимо этого, с 1 января прошлого года на трехлетний период ежемесячный доход работников ИКТ до 8 тыс. манатов не облагается налогом, а с 2026 года в течение 7 лет - будет облагаться налогом в размере до 5%. Также с 1 января прошлого года в течение 10 лет работникам предоставлена ​​возможность уплачивать взносы обязательного государственного социального страхования в размере четырехкратного минимального месячного заработка", - добавил Иманов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Vergi rəsmisi: "Təşviqlər hesabına İKT sektorunda maaş fondu 40 % artıb"

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi