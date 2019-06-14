Huawei отложила запуск смартфона с гнущимся экраном

Китайская компания Huawei перенесла запуск смартфона с гибким экраном Mate X на сентябрь для дополнительных тестов.

Как передает Report со ссылкой на CNBC, на это компанию натолкнул неудачный пример Samsung, чьи гнущиеся телефоны Galaxy Fold ломались после нескольких использований журналистами.

Huawei представила свой гнущийся смартфон Mate X в феврале. В отличие от Galaxy Fold, смартфон Huawei складывается наружу, а не вовнутрь. Первоначально компания планировала выпустить смартфон в середине года, после чего в СМИ прошла информация о запуске в июне, однако разработчикам понадобилось больше времени для тестов. Стоимость Mate X должна составить 2,6 тыс долларов, устройство будет поддерживать 5G.