Устранены ограничения доступа на официальные сайты ряда госструктур - ОБНОВЛЕНО

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Устранены ограничения доступа на официальные сайты ряда госструктур Азербайджана. Об этом Report сообщил советник министра связи и высоких технологий Мушфиг Амиров.

По его словам, проблемы возникли в связи с профилактическими работами особой государственной службы охраны. Так, особая госслужба охраны провела профилактические работы против хакерских атак и других проблем: "Поэтому был ограничен доступ на сайты ряда госструктур. Однако сейчас проблем с доступом на сайты нет".

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Первоначальная новость опубликована в 11:38

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Возникли проблемы с доступом на официальные сайты ряда государственных структур Азербайджана. Как сообщает Report, среди них официальные сайты министерства внутренних дел, министерства чрезвычайных ситуаций, министерства обороны и т.д. Доступ на данные сайты невозможен с ряда провайдеров.

Советник министра связи и высоких технологий Азербайджана Мушфиг Амиров сообщил Report, что причины ограничения входа на сайты некоторых госструктур неизвестны: "В настоящее время эти причины выясняются".