"Неделя кибербезопасности" стартовала в Баку

Вопросы кибербезопасности имеют важное значение для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра транспорта, связи и высоких технологий Эльмир Велизаде на открытии "Недели кибербезопасности" в Баку.

Он отметил, что в Азербайджане будет утверждена новая стратегия по кибербезопасности: "В конце прошлого года стратегия кибербезопасности была обсуждена и принята на заседании Кабинета министров. Мы ожидаем, что она будет вскоре утверждена".

Выступая на мероприятии, глава Microsof Azerbaijan Сархан Гашимов сказал, что в последние годы Азербайджан привлекает внимание хакеров: "Надеемся, что в результате сотрудничества между государственным и частным секторами будет разработана более совершенная законодательная база, и это позволит предотвратить хакерские атаки".