Названы самые посещаемые сайты госструктур Азербайджана

Официальный сайт ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) azal.az в течение 2022 года был самым посещаемым сайтом, принадлежащим государственным органам .

Официальный сайт ЗАО “Азербайджанские авиалинии” (AZAL) azal.az в течение 2022 года был самым посещаемым сайтом, принадлежащим государственным органам .

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центр по борьбе с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности.

Центр опубликовал статистику по сайтам как по общему, так и по уникальному количеству посещений.

Первая четверка в обеих категориях осталась неизменной. На втором месте расположился сайт государственного экзаменационного центра dim.gov.az, на третьем - сайт министерства труда и социальной защиты sosial.gov.az, на четвертом - сайт низкобюджетной авиакомпании Азербайджана Buta Airways butaairways.az.

На 5-м месте по общему количеству входов находится сайт министерства обороны mod.gov.az, на 6-м - сайт министерства науки и образования edu.gov.az, на 7-м - сайт ЗАО ”Азербайджанское телевидение и радиовещание" (AzTV) aztv.az.

Последние 3 места в этой категории занимают сайты Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА) - science.gov.az, ”Спорт Азербайджан ТВ" - idmantv.az, министерства внутренних дел (МВД) - mia.gov.az.

Что касается рейтинга сайтов по количеству уникальных входов, то на 5-м месте расположился сайт министерства науки и образования edu.gov.az, на 6-м - Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (ASAN Service) asan.gov.az, на 7-м - министерства обороны mod.gov.az.

Последние 3 места в этой категории последовательно занимают сайты Государственной налоговой службы (ГДС) при министерстве экономики taxes.gov.az, Государственного таможенного комитета (ГТК) customs.gov.az, ЗАО ”Азербайджанские теле- и радиопередачи" (AzTV) aztv.az.