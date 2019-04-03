Названы самые часто посещаемые государственные сайты Азербайджана

Названы наиболее посещаемые официальные сайты государственных органов Азербайджана в первом квартале 2019 года.

Об этом сообщили Report в Государственном агентстве специальной связи и информационной безопасности Особой государственной службы охраны.

Лидером списка по числу общих пользователей является сайт министерства налогов (taxes.gov.az). В первую пятерку также вошли tqdk.gov.az, сайт министерства образования (edu.gov.az), Государственного экзаменационного центра (dim.gov.az), Государственной дорожной полиции (dyp.gov.az).

Список сайтов по числу уникальных пользователей возглавляет tqdk.gov.az, далее следуют dim.gov.az, сайт "Азербайджанских авиалиний" (azal.az), idmantv.az и замыкает пятерку edu.gov.az.

Наибольшее число посетителей указанных сайтов зафиксировано из Азербайджана, США и России. Далее следуют Турция, Англия, Франция, Германия, Эстония, Украина, Китай.