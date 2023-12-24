О нас

Названы пять самых ожидаемых в 2024 году гаджетов Apple

Названы пять самых ожидаемых в 2024 году гаджетов Apple Следующий год обещает стать для Apple знаковым, поскольку компания впервые с 2015 года запустит новую линейку продуктов. Вместе с тем компания представит еще несколько ожидаемых устройств.
ИКТ
24 декабря 2023 г. 19:47
Названы пять самых ожидаемых в 2024 году гаджетов Apple

Следующий год обещает стать для Apple знаковым, поскольку компания впервые с 2015 года запустит новую линейку продуктов. Вместе с тем компания представит еще несколько ожидаемых устройств.

Как передает Report со ссылкой на издание MacRumors, в первую очередь в MacRumors отметили AirPods. В 2024 году Apple должна представить две версии AirPods 4: дорогую и дешевую. Обе получат обновленный дизайн, но только дорогая модель будет оборудована системой активного шумоподавления.

В следующем году IT-гигант представит много новых iPad, но в MacRumors больше всего ждут версию Pro с первым в истории планшетом Apple OLED-экраном. OLED-экраны не только улучшат изображение, но и позволят сделать iPad тоньше. Поэтому журналисты ждут обновление дизайна устройств.

У Apple Watch в 2024 году случится юбилей. В честь этого, скорее всего, Apple представит Apple Watch X, которые получат новый дизайн и новое крепление для ремешков. Главной фишкой устройства станет возможность измерения кровяного давления в организме человека.

Серия iPhone 16 тоже является горячо ожидаемой новинкой. Хотя устройство вряд ли получит разительные улучшения, журналисты надеются увидеть переработанный блок камер, увеличенные экраны в версиях Pro, а также новые процессоры.

Самым интригующим продуктом 2024 года является гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro. Хотя Vision Pro видится многообещающим устройством, первые отзывы об устройстве были сдержанными. Исходя из этого в MacRumors скептически относятся к успеху Vision Pro первого поколения. Однако журналисты почти уверены, что, несмотря на слабые продажи, Apple продолжит развивать серию «головных компьютеров».

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32
Сдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
ФотоСдана в эксплуатацию автодорога Барда-Агдам протяженностью 44,5 клометра
24 декабря 2023 г. 17:29
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
Заложен фундамент села Салахлы Кенгерли Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:18
Хачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
ФотоХачинчайское водохранилище введено в эксплуатацию после ремонтно-восстановительных работ
24 декабря 2023 г. 17:13
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе
24 декабря 2023 г. 17:02
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проводимыми на внутренних дорогах города Агдам
24 декабря 2023 г. 16:52
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
24 декабря 2023 г. 16:45
Заложен фундамент Агдамского городского центрального парка
ФотоЗаложен фундамент Агдамского городского центрального парка
24 декабря 2023 г. 16:39
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в комплексе Имарет в Агдаме
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с ремонтно-восстановительными работами в комплексе "Имарет" в Агдаме
24 декабря 2023 г. 16:34
В городе Агдам заложен фундамент пятого жилого комплекса
В городе Агдам заложен фундамент пятого жилого комплекса
24 декабря 2023 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi