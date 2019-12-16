Названы самые распространенные ненадежные пароли в мире

Менеджер паролей NordPass опубликовал список самых распространенных ненадежных паролей в мире, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Исследователи собрали 500 млн. паролей, которые стали доступными после утечек и взломов, об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается, чаще всего пользователи используют пароли из цифр, например -"12345", "11111" или "123321".

Более 800 тысяч пользователей применяют код из последовательных букв на клавиатуре - "qwerty" или "asdfgh".

Кроме того, популярными стали пароли из женских имен - "Nicole", "Jessica" и "Hannah".

Более 100 тысяч человек используют слова "princess" (принцесса), "iloveyou" (я тебя люблю), "test" (тест).

Эксперты NordPass отмечают, пользователи боятся забыть пароль, поэтому прибегают к легким вариантам.