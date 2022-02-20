Названа дата выхода приложения для доступа в соцсеть Трампа

Мобильное приложение для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, появится в магазине приложений AppStore в понедельник, 21 февраля.

Мобильное приложение для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, появится в магазине приложений AppStore в понедельник, 21 февраля.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters .

По его сведениям, один из разработчиков соцсети, которая проходит бета-тестирование, ответил в ней одному из пользователей, получивших доступ по предварительному заказу, что разработчики "в настоящее время готовятся к запуску в AppStore в понедельник, 21 февраля". Таким образом, создатели Truth Social смогут запустить социальную сеть в федеральный праздник - Президентский день, который традиционно отмечается в третий понедельник февраля.