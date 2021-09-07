Назван срок окончания глобального кризиса чипов

Кризис автопромышленности продлится до 2023 года - такой срок называют одни из лидеров отрасли.

Кризис автопромышленности продлится до 2023 года - такой срок называют одни из лидеров отрасли.

Как передает Report, глава Volkswagen Герберт Дисс поделился с Bloomberg , что в ближайшее время глобальная нехватка микрочипов продолжится, как и проблемы с поставками автомобилей.

"Вероятно, мы будем оставаться в дефиците ближайшие месяцы или даже годы, потому что полупроводники пользуются очень большим спросом", - предсказал гендиректор Volkswagen. Его поддержал и глава Daimler (головная компания Mercedes-Benz) Ола Каллениус. На первом после пандемии автосалоне в Мюнхене он предупредил, что нехватка микросхем может продлиться до 2023 года. Аналогичное предположение в августе высказал и Rohm Co - поставщик микрочипов для Toyota.

Volkswagen и Mercedes-Benz пострадали в 2021 году от закрытия заводов в Малайзии. Из-за вспышки коронавируса приостановили работу ключевые поставщики микросхем для автогигантов - Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV и STMicroelectronics NV.