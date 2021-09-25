Назван недостаток нового iPhone 13 Pro

Флагманские смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оказались несовместимы с беспроводной зарядкой от Apple.
Как передает Report, об этом сообщил испанский блог
По его словам, он купил iPhone 13 Pro вместе с чехлом и беспроводной зарядкой MagSafe Duo. Последняя отличается от базового аксессуара MagSafe тем, что может заряжать два устройства одновременно. Покупатель выяснил, что камера нового смартфона сильно выпирает из корпуса и мешает зарядке смартфона.
Пользователь возмутился данным недостатком устройства, подчеркнув, что самый дорогой в линейке смартфон от Apple имеет настолько большой блок камер, что тот не позволяет прикрепить устройство к зарядке. Покупатель подчеркнул, что все аксессуары американской компании были созданы для актуальной линейки телефонов и должны им соответствовать.
В свою очередь, в издании отметили, что данная проблема имеет место лишь в случае с флагманскими смартфонами Apple. Менее дорогие устройства, такие как iPhone 13 и 13 mini, совместимы с беспроводной зарядкой.