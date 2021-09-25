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Назван недостаток нового iPhone 13 Pro

Назван недостаток нового iPhone 13 Pro Флагманские смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оказались несовместимы с беспроводной зарядкой от Apple.
ИКТ
25 сентября 2021 г. 18:35
Назван недостаток нового iPhone 13 Pro

Флагманские смартфоны iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оказались несовместимы с беспроводной зарядкой от Apple.

Как передает Report, об этом сообщил испанский блог La Manzana Mordida со ссылкой на пользователя, который приобрел устройство.

По его словам, он купил iPhone 13 Pro вместе с чехлом и беспроводной зарядкой MagSafe Duo. Последняя отличается от базового аксессуара MagSafe тем, что может заряжать два устройства одновременно. Покупатель выяснил, что камера нового смартфона сильно выпирает из корпуса и мешает зарядке смартфона.

Пользователь возмутился данным недостатком устройства, подчеркнув, что самый дорогой в линейке смартфон от Apple имеет настолько большой блок камер, что тот не позволяет прикрепить устройство к зарядке. Покупатель подчеркнул, что все аксессуары американской компании были созданы для актуальной линейки телефонов и должны им соответствовать.

В свою очередь, в издании отметили, что данная проблема имеет место лишь в случае с флагманскими смартфонами Apple. Менее дорогие устройства, такие как iPhone 13 и 13 mini, совместимы с беспроводной зарядкой.

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