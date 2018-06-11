Назначены зампреды "Азеркосмос"

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ В ОАО "Азеркосмос" назначены двое заместителей председателя после вывода структуры из подчинения министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает Report, это Дунай Бадирханов и Ровшан Рустамов.

Д.Бадирханов окончил математико-механический факультет Санкт-Петербургского государственного университета (Россия) в 2009 году. Он начал деятельность в "Азеркосмос" в апреле 2011 года. С 2016 года и до назначения занимал должность директора департамента спутниковых и наземных систем.

Р.Рустамов в 2003 году с отличием окончил Академию государственного управления при Президенте по специальности "Правовое регулирование экономики", с 2009 года – доктор философии по экономике. Карьеру в "Азеркосмос" начал в 2012 году, с 2014 года и до своего назначения являлся зампредом "Азеркосмос" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий.