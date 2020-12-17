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Назначен новый гендиректор Европейского космического агентства

Назначен новый гендиректор Европейского космического агентства Срок полномочий нынешнего главы Яна Вернера истекает 30 июня 2021 года
ИКТ
17 декабря 2020 г. 14:48
Назначен новый гендиректор Европейского космического агентства

Австрийский астроном Йозеф Ашбахер назначен новым генеральным директором Европейского космического агентства (ESA).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг пресс-служба организации.

"Сегодня Совет ESA назначил доктора Йозефа Ашбахера генеральным директором ESA сроком на четыре года. Он сменит профессора Яна Вернера, срок полномочий которого истекает 30 июня 2021 года", - говорится в коммюнике.

Новый глава ESA окончил Университет Иннсбрука (Австрия) и с 1985 по 1989 год занимался исследованиями в Институте метеорологии и геофизики при университете. В 1990 году пришел в ESA. С 2006 года возглавил программу спутникового мониторинга Copernicus. В 2014 году Ашбахер был назначен главой программы планирования и координации Европейского института космических исследований в Италии, где среди прочего отвечал за планирование программ ЕКА по наблюдению за поверхностью Земли.

"Йозеф Ашбахер официально назначен следующим генеральным директором ESA! Прекрасная новость, буду рад работать с ним ради успеха европейских ракет-носителей", - отреагировал в своем Twitter глава компании-оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль.

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Версия на английском языке Josef Aschbacher appointed new ESA Director General

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