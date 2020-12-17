Назначен новый гендиректор Европейского космического агентства

Срок полномочий нынешнего главы Яна Вернера истекает 30 июня 2021 года

Австрийский астроном Йозеф Ашбахер назначен новым генеральным директором Европейского космического агентства (ESA).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг пресс-служба организации.

"Сегодня Совет ESA назначил доктора Йозефа Ашбахера генеральным директором ESA сроком на четыре года. Он сменит профессора Яна Вернера, срок полномочий которого истекает 30 июня 2021 года", - говорится в коммюнике.

Новый глава ESA окончил Университет Иннсбрука (Австрия) и с 1985 по 1989 год занимался исследованиями в Институте метеорологии и геофизики при университете. В 1990 году пришел в ESA. С 2006 года возглавил программу спутникового мониторинга Copernicus. В 2014 году Ашбахер был назначен главой программы планирования и координации Европейского института космических исследований в Италии, где среди прочего отвечал за планирование программ ЕКА по наблюдению за поверхностью Земли.

"Йозеф Ашбахер официально назначен следующим генеральным директором ESA! Прекрасная новость, буду рад работать с ним ради успеха европейских ракет-носителей", - отреагировал в своем Twitter глава компании-оператора космических запусков Arianespace Стефан Исраэль.