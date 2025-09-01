    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Си Цзиньпин Китай

    Naxtel прекратит предоставление телекоммуникационных услуг

    ИКТ
    • 01 сентября, 2025
    • 01:31
    Naxtel прекратит предоставление телекоммуникационных услуг

    "Naxtel" ООО прекратит предоставление телекоммуникационных услуг

    Как сообщает местное бюро Report, ООО "Naxtel" с 1 декабря 2025 года прекращает предоставление телекоммуникационных услуг. Компания опубликовала официальное сообщение в своих аккаунтах в социальных сетях.

    В заявлении отмечается, что абоненты, желающие сохранить свои номера на своё имя и продолжить пользоваться мобильной связью, должны обратиться к другим мобильным операторам, работающим в стране - "Azercell", "Bakcell" и "Nar", в период с 1 октября по 1 декабря 2025 года.

    Абоненты, не перенёсшие свои номера в другую сеть до 1 декабря 2025 года, лишатся номеров, а действующие договоры будут прекращены. При этом все активные услуги на этих номерах будут остановлены, а остатки неиспользованных средств на балансе будут аннулированы.

    ООО "Naxtel" заявляет, что компания не несёт ответственности за возврат или компенсацию аннулированных средств после указанного срока.

    Перенос номеров будет осуществляться в Нахчыванской Автономной Республике, а также в специально назначенных сервисных центрах в городах Баку и Гянджа.

    Подробную информацию можно получить на официальном сайте компании (www.naxtel.az) и по номеру контакт-центра 299.

    Naxtel   услуги   телекоммуникации  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    "Naxtel" MMC telekommunikasiya xidmətlərini dayandıracaq

    Последние новости

    02:11

    Подозреваемый в убийстве экс-спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия взят под стражу

    Другие страны
    01:59

    G1: В Бразилии готовятся к новым санкциям США после суда над Болсонару

    Другие страны
    01:31

    Naxtel прекратит предоставление телекоммуникационных услуг

    ИКТ
    01:15

    СМИ: Более 230 семей бывших боевиков ИГ вывезли в Ирак из лагеря в Сирии

    Другие страны
    00:36

    С сегодняшнего дня в Азербайджане объявляется открытым сезон рыбной ловли

    АПК
    00:25

    Ученые предупредили о формировании зоны мегаземлетрясений под Атлантическим океаном

    Наука и образование
    23:50

    Трамп заявил о важности поддержания хороших отношений с ядерными державами

    Другие страны
    23:28

    FT: Европейские лидеры обсудят урегулирование российско-украинского конфликта в Париже 4 сентября

    Другие страны
    23:12

    В Геранбойском районе столкнулись два автомобиля, пострадали семь человек

    Происшествия
    Лента новостей