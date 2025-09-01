Naxtel прекратит предоставление телекоммуникационных услуг

"Naxtel" ООО прекратит предоставление телекоммуникационных услуг

Как сообщает местное бюро Report, ООО "Naxtel" с 1 декабря 2025 года прекращает предоставление телекоммуникационных услуг. Компания опубликовала официальное сообщение в своих аккаунтах в социальных сетях.

В заявлении отмечается, что абоненты, желающие сохранить свои номера на своё имя и продолжить пользоваться мобильной связью, должны обратиться к другим мобильным операторам, работающим в стране - "Azercell", "Bakcell" и "Nar", в период с 1 октября по 1 декабря 2025 года.

Абоненты, не перенёсшие свои номера в другую сеть до 1 декабря 2025 года, лишатся номеров, а действующие договоры будут прекращены. При этом все активные услуги на этих номерах будут остановлены, а остатки неиспользованных средств на балансе будут аннулированы.

ООО "Naxtel" заявляет, что компания не несёт ответственности за возврат или компенсацию аннулированных средств после указанного срока.

Перенос номеров будет осуществляться в Нахчыванской Автономной Республике, а также в специально назначенных сервисных центрах в городах Баку и Гянджа.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте компании (www.naxtel.az) и по номеру контакт-центра 299.