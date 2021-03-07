О нас
Report Georgia
Аудио новости

NASA планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

NASA планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет Американское космическое агентство NASA планирует в течение ближайших десяти лет высадить первую женщину на Луну.
ИКТ
7 марта 2021 г. 08:43
NASA планирует высадить первую женщину на Луну в ближайшие 10 лет

Американское космическое агентство NASA планирует в течение ближайших десяти лет высадить первую женщину на Луну.

Как передает Report, об этом передает телеканал CBS News.

Миссия планируется в рамках программы Artemis («Артемида»). Ее участниками станут девять мужчин и девять женщин. Отмечается, что реализация программы задерживается, поскольку произошел перерасход средств.

Как рассказала руководитель космических запусков NASA Чарли Блэквелл-Томпсон, возвращение к изучению Луны позволит получить различные ценные знания и дать множество научных открытий.

«Нам еще многое предстоит узнать. Мы все еще учимся на образцах, которые были возвращены во время программы Apollo», — заявила Блэквелл-Томпсон.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
В Азербайджане выявлено 353 новых случая заражения COVID-19
6 марта 2021 г. 17:18
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
Комиссия по вопросам помилования рассмотрела свыше 750 обращений
6 марта 2021 г. 14:36
В Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
ФотоВ Губадлы приступил к работе военный госпиталь и фортификационный центр ГПС
6 марта 2021 г. 12:55
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
Президент Ильхам Алиев наградил азербайджанских женщин
6 марта 2021 г. 12:22
Завершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
ФотоЗавершился съезд ПЕА, избран Совет правления из 40 человек - ОБНОВЛЕНО - 5
6 марта 2021 г. 04:02
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
Мехрибан Алиева назначена первым заместителем председателя ПЕА
5 марта 2021 г. 16:40
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
В ПЕА упразднён Политсовет, создан Совет ветеранов
5 марта 2021 г. 13:18
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
Азербайджан и Пакистан - пример настоящего братства и дружбы
5 марта 2021 г. 11:16
Направленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
ФотоНаправленные Фондом YAŞAT в Турцию 4 гази вернулись после выздоровления
5 марта 2021 г. 11:12
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
Президент Азербайджана выступил на саммите ОЭС - ОБНОВЛЕНО
4 марта 2021 г. 23:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi