NASA перенесла запуск корабля к Луне на неопределенный срок

Очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне, которая планировалась на 27 сентября, отложена на неопределенный срок из-за погодных условий.

Очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблем Orion к Луне, которая планировалась на 27 сентября, отложена на неопределенный срок из-за погодных условий.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"На основе прогнозов наших партнеров в Национальном центре по наблюдению за ураганами и в Космических силах США мы приняли решение перенести запуск с 27 сентября", - отмечается в сообщении.

Решение принято в связи с тем, что на Флориду, откуда должен производиться запуск, надвигается тропический шторм "Иэн".

NASA предприняло попытки осуществить запуск Orion 29 августа и 3 сентября. Оба раза полет отменялся после обнаружения утечки водорода при заправке ракеты. Специалисты NASA считают, что утечки происходили из-за проблем с заправочным оборудованием, а не самой ракетой, так что препятствий для полета нет.