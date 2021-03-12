Nar: Выделены инвестиции для создания сети в Карабахе

Компания уже завершила подготовку к началу работ в Карабахе

"Nar намерен в ближайшее время начать строительство сети на освобожденных от оккупации территориях и готов к этому".

Об этом Report сообщил директор по связям с общественностью ООО Azerfon Азиз Ахундов.

По его словам, компания уже завершила подготовку к началу работ в Карабахе:

"Победа, достигнутая в результате 44-дневной Отечественной войны, настолько значима для нас, что все бизнес-интересы здесь отходят на второй план. Основная задача - построить сеть на самом высоком уровне. Во время войны мы обеспечивали сеть на передовой с помощью мобильных станций. Мы не раскрывали их местонахождение из соображений безопасности. В настоящее время создание сети на освобожденных территориях занимает основную часть инвестиций нашей компании в сетевую инфраструктуру. Все наше планирование закончилось сразу после войны. Наш технический персонал уже посетил ряд районов. Здесь есть только вопрос координации, которую предоставляют различные государственные органы, и мы уже получили поддержку от этих структур. Выделение инвестиций со стороны Nar, определение мест и другие процессы уже завершены. Мы скоро предоставим об этом информацию”, - отметил он.