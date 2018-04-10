Nar продолжает расширять сеть LTE в регионах страны

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ С целью предоставления удобных и беспрерывных услуг мобильной связи и интернета своим абонентам, Nar продолжает осуществление процесса установки новых базовых станций по всей территории страны. В результате широкомасштабных оптимизационных работ мобильный оператор предоставил абонентам возможность использовать услуги 4G (LTE) не только в Баку и Абшеронском полуострове, но и в других районах республики.Так, в прошлом году жители Гянджи стали первыми из жителей регионов, кто сможет использовать все преимущества сети четвертого поколения (LTE), обеспечивающей значительное увеличение скорости мобильного интернета.

В течение первых 3 месяцев этого года мобильный оператор установил 84 новые станции LTE в Баку и на Абшеронском полуострове, в то время как 63 базовые станции LTE были установлены в регионах страны. Отныне, наряду с жителями Гянджи, жители таких районов, как Агджабеди, Гёйчай, Губа, Гусар, Хаджыгабул, Джалилабад, Хачмаз, Мингячевир, Огуз, Саатлы, Сальян, Шабран, Шеки, Шямкир, Ширван, Сиязань, Товуз и Загатала имеют возможность пользоваться преимуществами сети LTE от Nar. Благодаря скорости до 225 Мбит/с, которую способна обеспечить технология LTE, абоненты Nar, проживающие в регионах страны, могут еще более эффективно пользоваться интернет-ресурсами.

Сегодня, расширенная сеть Nar, состоящая из более 6500 базовых станций, охватывает 93% территории страны и предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества.

Нужно отметить, что по результатам сравнительных тестов, проведенных независимой международной компанией P3 Communications во втором квартале 2017 года, сеть Nar продемонстрировала самые высокие показатели в стране по предоставлению услуг голосовой связи. Испытание основывалось на измерении качества клиентского опыта использования широкого спектра услуг, предоставляемых оператором.

Подробную информацию о сети и базовых станциях Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

В рамках стратегии направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.