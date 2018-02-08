Nar представил услуги LTE в Бакинском метрополитене

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Nar представил услугу 4G (LTE) на станциях Бакинского метрополитена. Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Сеть 4G Nar стала доступной на платформах всех действующих станций Бакинского метрополитена (за исключением станции "Сахиль"). Отныне абоненты Nar имеют возможность пользоваться всеми преимуществами мобильного интернета, скорость которого достигает 225 Mbps/с. Nar продолжит осуществление широкомасштабных работ, направленных на расширение сети, применение новейших и инновационных технологий, а также продуктов и услуг.

Компания Azerfon начала деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2 миллионам абонентам.