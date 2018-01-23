Nar предоставил абонентам возможность заработать смартфон

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Nar проводит очередную кампанию для своих абонентов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Так, абоненты, которые присоединятся к одному из пакетов Full в период с 29 декабря 2017 года по 28 января 2018 года, получат шанс выиграть ценные подарки от мобильного оператора. Чтобы принять участие в кампании нужно всего лишь посетить стенд Nar, расположенный на первом этаже торгового центра 28 Mall.

Абонентам, посетившим стенд оператора Nar, будет предоставлена информация об условиях кампании и специальный купон. Обладатель купона получит право на участие в кампании, в которой будет разыгрываться 1 телефон Samsung Galaxy S8, 1 планшет iPad Pro и смарт-часы Samsung Gear S3. Купоны будут помещены в специальный прозрачный ящик, и в ходе розыгрыша будут определены трое случайных победителей.

Розыгрыш призов состоится 29 января 2018 года в 18:00 на третьем этаже торгового центра 28 Mall. Участник кампании должен будет присутствовать в месте проведения розыгрыша в указанное время, имея при себе купон. Если участник, чей купон вытащен из прозрачного ящика, не присутствует в вышеуказанном месте, выигрыш будет разыгран повторно. Участники, выигравшие призы, смогут получить свой выигрыш, предъявив купон и удостоверение личности.

Компания Azerfon начала свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile.