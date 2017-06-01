Nar предлагает новый пакет Qutu

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Nar стал первым мобильным оператором в стране, предлагающим услуги цифрового телевидения, высокоскоростного фибероптического интернета и мобильной связи в одном пакете. Теперь, пользователи предложения Qutu могут экономить до 50% своих расходов на цифровое телевидение, мобильные услуги и фиксированный интернет, и не тратить время на ежемесячную оплату услуг по отдельности, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Nar.

Благодаря предложению Qutu пользователи получили удобную возможность совершать оплату за услуги мобильной и фиксированной связи только одному оператору. Поэтому, пользуясь этим предложением, абоненты экономят не только деньги, но и свое время.

В рамках предложения Qutu, Nar предлагает абонентам 244 телеканала, 50 из которых доступны в формате HD, а также высокоскоростной фибероптический интернет, скорость которого достигает 30 Мб/с, до 1000 минут для разговоров внутри страны, до 3 Гб мобильного интернет-трафика и до 2000 бонусных SMS. С учетом пожеланий и нужд абонентов, предложение Qutu включает в себя 5 различных пакетов стоимостью от 22 манат. Более того, пользователи имеют возможность бесплатно получить ТВ-тюнер и Wi-Fi роутер, необходимые для просмотра цифрового телевидения и пользования интернетом, внеся определенную предоплату при подключении к Qutu.

Услуги мобильной связи, предоставляемые оператором, предлагаются в одном пакете с цифровым телевидением и высокоскоростным фибероптическим интернетом от Nar-CityNet.

Подключившись к данному предложению, абоненты смогут не только экономить средства и время, пользуясь услугами интернета, телевидения и мобильной связи высокого качества, но и обращаться в специальную круглосуточную службу поддержки, в случае необходимости. Чтобы связаться со службой поддержки абонентов, нужно всего лишь позвонить по номеру 771 (с номеров Nar) или (012) 444 07 71 (со стационарных телефонов).

Самым легким способом подключения к Qutu, без необходимости куда-либо идти, является регистрация на сайте qutu.nar.az. Пользователи также могут незамедлительно получить ответы на интересующие их вопросы посредством онлайн-чата на сайте qutu.nar.az.

Нужно отметить, что предложение Qutu, является неотъемлемой частью многофункциональной коммуникационной стратегии оператора Nar. Основной целью данной стратегии является предоставление абонентам различных телекоммуникационных услуг посредством единой платформы.