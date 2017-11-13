Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане согласно результатам теста качества голосовой связи

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ По результатам сравнительных тестов, проведенных во втором квартале 2017 среди сетей мобильной связи, сеть оператора Nar добилась самых высоких показателей в стране по предоставлению услуг голосовой связи.

Как сообщает Report, испытание сетей мобильной связи проводилось компанией P3 Communications, являющейся международным лидером в сфере инженерии и тестирования.

Сравнительное тестирование мобильных сетей проводилось в городах, деревнях, поселках и на магистральных дорогах, находящихся в различных регионах Азербайджана. Около 55% испытаний, полностью состоящих из передвижного измерения показателей сети, было проведено в таких городах республики, как Баку, Гянджа, Сумгаит, Мингячевир, Шеки, Ширван и Губа, в то время как оставшаяся часть тестов охватила менее крупные города, такие как Хырдалан, Лянкаран, Габала, Хачмаз, а также автомобильные дороги между этими городами. Испытательная методика компании P3 Communications основана на измерении качества клиентского опыта использования широкого спектра услуг, предоставляемых оператором.

В течение 2017 года оператором Nar был осуществлен целый ряд важных проектов, направленных на усовершенствование мобильной сети. Так, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков. Во многом благодаря этим мерам, согласно результатам теста, Nar назван лучшим мобильным оператором в Азербайджане по качеству голосовой связи.

С целью расширения зоны охвата сети и улучшения качества услуг головой связи и мобильного интернета, было в значительной мере увеличено количество базовых станций по всей территории страны. В рамках работ по улучшению качества сети 3G, количество базовых станций, работающих посредством трансмиссионных линий технологии ATM, было сокращено в три раза, и такие станции были заменены на трансмиссионные линии, работающие на основе IP-технологий и отвечающие всем современным требованиям. Показатель Last Mile Capacity (пропускная способность линии между конечными пунктами) по всей протяженности трансмиссионной линии IP был увеличен на 53% по сравнению с концом 2016 года.

Напомним, что компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2 миллионам абонентам.