Наиль Марданов: В Азербайджане будут созданы условия для деятельности виртуальных операторов связи

16:15

Законопроект "Об электронной коммуникации" в настоящее время находится на согласовании в госорганах Азербайджана для обсуждения во втором чтении.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства информационно-коммуникационных технологий (АИКТ) при Министерстве цифрового развития и транспорта Наиль Марданов на I Международном "Caspian Innovation Forum" в Баку, организованном "Caspian Energy Club".

Н. Марданов сообщил, что новый законопроект внесет существенные изменения в регулирование данной сферы. "В документ включены превентивные меры, которые ранее не применялись в Азербайджане. Кроме того, законопроект предусматривает возможность совместного использования некоторых ограниченных государственных ресурсов. Если сейчас этими ресурсами могут пользоваться только их владельцы, то новый закон расширит круг пользователей", - отметил он.

Руководитель ИКТА подчеркнул, что в Азербайджане на данный момент работают три мобильных оператора. "Новый закон создаст условия для появления виртуальных операторов связи (MVNO) и увеличения их числа", — заявил он.

Кроме этого, новый закон будет регулировать вопросы, связанные с использованием инфраструктуры провайдеров.