Наиль Марданов: Интернет-трафик в Азербайджане превысил 7 терабит
ИКТ
- 25 февраля, 2026
- 11:09
В настоящее время объем интернет-трафика, поступающего в Азербайджан, превышает 7 терабит.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана Наиль Марданов.
По его словам, охват сетями 3G и 4G в стране сегодня превышает 95%, что обеспечивает устойчивую цифровую связь практически на всей территории республики.
"Большая часть государственных услуг уже оцифрована, а проекты региональных дата-центров расширяются при поддержке наших международных партнеров. Эти показатели свидетельствуют о серьезном прогрессе на государственном уровне. Сегодня уровень проникновения интернета в стране достиг 90%", - отметил Марданов.
