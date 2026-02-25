Наиль Марданов: Интернет-трафик в Азербайджане превысил 7 терабит

В настоящее время объем интернет-трафика, поступающего в Азербайджан, превышает 7 терабит.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства информационно-коммуникационных технологий Азербайджана Наиль Марданов.

По его словам, охват сетями 3G и 4G в стране сегодня превышает 95%, что обеспечивает устойчивую цифровую связь практически на всей территории республики.

"Большая часть государственных услуг уже оцифрована, а проекты региональных дата-центров расширяются при поддержке наших международных партнеров. Эти показатели свидетельствуют о серьезном прогрессе на государственном уровне. Сегодня уровень проникновения интернета в стране достиг 90%", - отметил Марданов.