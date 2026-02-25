Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Синоптики прогнозируют изморось в Баку и на Абшероне

    Экология
    • 25 февраля, 2026
    • 12:42
    Синоптики прогнозируют изморось в Баку и на Абшероне

    В Баку и на Абшеронском полуострове 26 февраля прогнозируются погодные условия с переменной облачностью, временами будет пасмурно, однако преимущественно без осадков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    Отмечается, что в дневные часы в некоторых местах возможна изморось. Будет преобладать юго-восточный ветер.

    Температура воздуха в ночное время составит 3-5° тепла, днем столбики термометров поднимутся до 7-10° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

    В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Тем не менее, начиная с середины дня, в ряде мест ожидаются периодические осадки. Вечером в отдельных районах вероятно усиление осадков, а в горной местности прогнозируется выпадение снега. Ночью и в утренние часы местами опустится туман. Восточный ветер днем в некоторых районах временами будет усиливаться.

    Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 7-12° тепла, в горах ночью ожидается 5-10° мороза, днем 0-5° тепла.

