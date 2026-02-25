Госкомстат обнародовал данные о социальном портрете наркопреступников за 2025г

В Азербайджане основную часть граждан, вовлеченных в преступления, связанные с наркотиками, в 2025 году составили люди в возрасте старше 30 лет.

Как сообщает Report, соответствующие данные были обнародованы Государственным комитетом по статистике.

За отчетный период было установлено 5657 лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

"Среди них 35,8% составили граждане, ранее уже совершавшие преступления, что на 23,1% меньше показателя предыдущего года. Из общего числа выявленных лиц 98,4% были привлечены к уголовной ответственности, а 1,6% освобождены от нее в соответствии с законодательством", - говорится в информации.

Кроме того, 60,9% правонарушителей составили трудоспособные, но нигде не работающие и не обучающиеся граждане, а доля женщин среди преступников составила 3%.

В возрастном разрезе статистика выглядит следующим образом: 0,3%- несовершеннолетние в возрасте 14–17 лет, 6,5% - лица от 18 до 24 лет, 14,6% - молодежь в возрасте 25–29 лет, а подавляющее большинство (78,6%) составили граждане в возрасте 30 лет и старше.