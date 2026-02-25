Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Наука и образование
    • 25 февраля, 2026
    • 12:10
    Подготовка двухтомной "Энциклопедии Гейдара Алиева" вступила в завершающую фазу.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Иса Габиббейли на общем собрании НАНА по итогам 2025 года.

    По его словам, азербайджанская научная сфера придает большое значение мировым тенденциям, связанным с вызовами Четвертой промышленной революции: "В 2025 году НАНА прошла путь от электронизации к цифровизации и технологиям искусственного интеллекта. Показательным является тот факт, что сформированный в 2023–2024 годах при Президиуме Академии отдел "Электронные услуги" в 2025 году получил новое название - "Цифровые науки и искусственный интеллект". Это подтверждает, что подразделение занимается не практическими электронными сервисами, а выполняет научно-исследовательские задачи".

    Кроме того, по его словам, активизация проекта "Электронная библиотека" в 2025 году, а также впервые осуществленный запуск программы "Электронный архив" представляют собой инициативы, направленные на выполнение задач, обозначенных руководством Азербайджана.

    "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədir

    Иса Габиббейли сообщил о скором завершении работы над "Энциклопедией Гейдара Алиева"

