    "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədir

    Elm və təhsil
    • 25 fevral, 2026
    • 11:28
    Heydər Əliyev Ensiklopediyası üzərində iş tamamlanmaq üzrədir

    İki cilddə nəzərdə tutulan "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində iş tamamlanmaq üzrədir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) prezidenti İsa Həbibbəyli AMEA-nın 2025-ci il üzrə ümumi yığıncağında deyib.

    Onun sözlərinə görə, IV Sənaye inqilabının çağırışları ilə səsləşən qlobal trendlər Azərbaycan elmini ciddi surətdə məşğul edir:

    "Hesabatını təqdim etdiyimiz 2025-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında elektronlaşmadan rəqəmsallaşmaya və süni intellektə kimi proseslər yaşanıb. Akademiyanın Rəyasət Heyətində 2023-2024-cü illərdə yaradılmış "Elektron xidmətlər" şöbələrinin 2025-ci ildə adlarının dəyişdirilərək "Rəqəmsal elm sahəsi və süni intellekt" adlandırılması həm də onların praktik elektron xidmətləri deyil, tədqiqatyönümlü funksiyaları yerinə yetirmələrinin göstəricisidir. Həmçinin 2025-ci ildə Elektron kitabxana hərəkatının sürətləndirilməsi və ilk dəfə olaraq Elektron Arxiv proqramının həyata keçirilməsinə başlanılması da ölkə rəhbərimizin qarşımıza qoyduğu vəzifələrin həlli istiqamətində gerçəkləşdirilmiş layihələrdir".

    İ.Həbibbəyli iki cilddə nəzərdə tutulan "Heydər Əliyev Ensiklopediyası" üzərində işlərin də tamamlanmaq üzrə olduğunu vurğulayıb.

