Религиозные конфессии выступили с заявлением в связи с годовщиной геноцида в Ходжалы

Руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий распространили совместное заявление в связи с 34-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, заявление было озвучено на мероприятии в Управлении мусульман Кавказа по случаю годовщины геноцида.

В заявлении говорится:

"В 34-ю годовщину Ходжалинской трагедии мы с глубоким уважением и почтением чтим память невинных жертв этой трагедии. Сегодня город Ходжалы восстанавливается, наши духовные ценности возрождаются, жители Ходжалы возвращаются на свою родную землю. Однако стоны и плач жертв Ходжалы не стираются из наших сердец, не забываются сломанные судьбы невинных детей, женщин и стариков. Чтобы мир больше не сталкивался с подобными трагедиями, их нельзя забывать: они должны получить международное осуждение, а виновные - получить справедливое наказание".

Заявление подписали председатель Управления мусульман Кавказа, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий, руководитель религиозной Общины горских евреев Азербайджана Милих Евдаев, председатель Бакинской религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины в Азербайджане Роберт Мобили, председатель религиозной общины грузинских евреев-сефардов Азербайджана Замир Исаев.