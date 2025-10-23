На реализацию концепции цифрового развития в Азербайджане выделят 5 млн манатов

В 2026 году из государственного бюджета Азербайджана будет выделено 5 млн манатов на реализацию "Концепции цифрового развития".

Как сообщает Report, это предусмотрено бюджетным пакетом на 2026 год.

Кроме того, Министерству цифрового развития и транспорта планируется выделить 5 млн манатов - на реализацию Стратегии искусственного интеллекта на 2025–2028 годы; 5,8 млн манатов - на выполнение Стратегии по информационной и кибербезопасности на 2023–2027 годы.

Также Азербайджанскому агентству наземного транспорта, подведомственному министерству, будет направлено 40 млн манатов на организацию регулярных пассажирских перевозок, регулирование международных транспортных разрешений, установку новых дорожных знаков и модернизацию инфраструктуры дорожного движения.