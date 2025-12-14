Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Берлине введен максимальный уровень безопасности в связи с приездом Зеленского

    14 декабря, 2025
    18:32
    В Берлине введен максимальный уровень безопасности в связи с приездом Зеленского

    Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин для переговоров по мирному плану США. На фоне визита в центре столицы ФРГ введены масштабные меры безопасности.

    Как сообщает Report со ссылкой на Bild, в столице действует чрезвычайное положение.

    "Для Зеленского действует уровень безопасности "0" - самый высокий! Соответственно, Берлин усиливает меры безопасности, полиция повышает уровень охраны до самого высокого уровня", - пишет издание.

    В Центре информации о дорожном движении VIZ предупредили о закрытии улиц в квартале, где состоятся переговоры, на весь день.

    "Ожидается перекрытие дорог в районе правительственного квартала. Подъездные пути будут заблокированы заграждениями и сотрудниками полиции. Водителям следует избегать этого района и выбирать объездные пути", - говорится в публикации.

    Сам украинский лидер сообщил в телеграм-канале, что вместе с украинской делегацией готовится к предстоящим переговорам: "Готовимся к встрече с американской стороной. Много важных деталей над каждым пунктом внимательно работаем. Главное, чтобы все шаги, согласованные с партнерами, могли реально обеспечить гарантии безопасности и установление мира. Рассчитываем, что партнеры тоже и дальше будут работать конструктивно".

    Напомним, что спецпослланик президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин еще утром.

