На портале "Электронное правительство" внедрено 5 новых электронных услуг

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ На портале "Электронное правительство" интегрировано пять услуг министерства налогов Азербайджана. Об этом сообщили Report в министерстве связи и высоких технологий.

Так, на портале "Электронное правительство" будут оказываться следующие услуги: "Онлайн-регистрация филиалов и представительств налогоплательщиков", "Онлайн-обращение в Налоговый апелляционный совет", "Предоставление информации государственного реестра коммерческими структурами", "Предоставление информации о бюджетных реквизитах" и "Проверка уникальности названия коммерческого юридического лица".

Отметим, что на сегодняшний день количество электронных услуг министерства налогов достигло 59.