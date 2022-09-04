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На фестивале Teknofest Karadeniz в Турции была представлена информация об Отечественной войне

На фестивале Teknofest Karadeniz в Турции была представлена информация об Отечественной войне Команда, представляющая Центр развития электронного правительства Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, приняла участие в фестивале Teknofest Karadeniz, проходящем в турецком городе Самсун.
ИКТ
4 сентября 2022 г. 02:39
На фестивале Teknofest Karadeniz в Турции была представлена информация об Отечественной войне

Команда, представляющая Центр развития электронного правительства Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, приняла участие в фестивале Teknofest Karadeniz, проходящем в турецком городе Самсун.

Как передает Report, на церемонии презентации стартапов команда службы ASAN подробно рассказала о мобильном приложении Safe Karabakh. Также участникам фестиваля была представлена информация об Отечественной войне, текущей ситуации в послевоенный период и важности реализации упомянутого проекта.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə "Teknofest Karadeniz" festivalında Vətən müharibəsi barədə məlumat verilib

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