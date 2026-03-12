Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    МВД: Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является ИИ-имитация голоса

    ИКТ
    • 12 марта, 2026
    • 13:39
    МВД: Одним из наиболее распространенных способов мошенничества является ИИ-имитация голоса

    В настоящее время одним из наиболее распространенных способов мошенничества в Азербайджане является имитация голоса с помощью искусственного интеллекта.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела Главного управления по борьбе с киберпреступностью Рамиль Ашрафов на форуме в Баку.

    По его словам, мошенники сначала звонят выбранному в качестве цели гражданину и записывают его голос либо получают образцы голоса из видеозаписей, размещенных в социальных сетях. Затем с помощью специальных программ искусственного интеллекта имитируется голос этого человека.

    "Используя такие программы, преступники звонят близким родственникам гражданина. Человек, принявший звонок, полагая, что говорит со своим родственником или знакомым, переводит запрашиваемые средства на счет мошенников", - отметил он.

