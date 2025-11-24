Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    ИКТ
    • 24 ноября, 2025
    • 17:57
    Мозамбик заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере цифровой трансформации

    Мозамбик заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере цифровой трансформации и призывает другие страны с аналогичным уровнем развития продвигаться вперед, опираясь на азербайджанский пример.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр связи и цифровой трансформации Мозамбика Америко Мучанга в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

    Министр особо подчеркнул высочайший уровень организации международного мероприятия: "В первую очередь хочу поблагодарить Азербайджан. С момента прибытия люди относились к нам очень дружелюбно. Город, культура и гостеприимство людей произвели на нас большое впечатление.

    Это стало для нас бесценным опытом. Что касается непосредственно конференции, мы были поражены профессионализмом в организации каждой детали. Подобные результаты являются прямым следствием тщательной подготовительной работы, проведенной правительством Азербайджана. Сегодня для представителей всех стран-участниц созданы идеальные условия, обеспечивающие комфортную работу и продуктивное обсуждение актуальных вопросов".

    Мозамбик цифровая трансформация телекоммуникации конференция WTDC-25
    Mozambik Azərbaycanın rəqəmsal transformasiya nümunəsindən faydalanmağa çağırıb

    Лента новостей