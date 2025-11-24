Мозамбик заинтересован в изучении опыта Азербайджана в сфере цифровой трансформации и призывает другие страны с аналогичным уровнем развития продвигаться вперед, опираясь на азербайджанский пример.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр связи и цифровой трансформации Мозамбика Америко Мучанга в рамках Всемирной конференции по развитию телекоммуникаций (WTDC-25) в Баку.

Министр особо подчеркнул высочайший уровень организации международного мероприятия: "В первую очередь хочу поблагодарить Азербайджан. С момента прибытия люди относились к нам очень дружелюбно. Город, культура и гостеприимство людей произвели на нас большое впечатление.

Это стало для нас бесценным опытом. Что касается непосредственно конференции, мы были поражены профессионализмом в организации каждой детали. Подобные результаты являются прямым следствием тщательной подготовительной работы, проведенной правительством Азербайджана. Сегодня для представителей всех стран-участниц созданы идеальные условия, обеспечивающие комфортную работу и продуктивное обсуждение актуальных вопросов".